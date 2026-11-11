Три країни прийняли громадян із табору Родж у Сирії — Asharq Al-Awsat

Представники Судану, Сомалі та Індонезії прийняли чергову групу своїх громадян із табору Родж у північно-східній сирійській провінції Хасеке. У таборі перебувають жінки та діти з родин бійців терористичного угруповання «Ісламська держава».

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, передання відбулося три дні тому під час візиту іноземних представників, яких супроводжували сирійські посадовці та співробітники Сил внутрішньої безпеки. Житель Хасеке Ібрагім аль-Халабі розповів виданню, що делегація також зустрілася з жінками, які проживають у таборі.

Скільки людей передали

За словами аль-Халабі, до останньої групи увійшли 12 індонезійок із дітьми, 30 сомалійок, а також від трьох до дев’яти громадянок Судану. Групи громадян Судану, Сомалі та Індонезії репатріювали з Роджа й раніше — починаючи з 2022 року.

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У таборі Родж, розташованому на крайньому північному сході провінції Хасеке, живуть приблизно 2 200 жінок і дітей у 750 наметах. Серед мешканців є громадяни Туреччини, Росії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Австралії, Індонезії, Судану, Сомалі та Тунісу.

Проблема подвійного громадянства

Аль-Халабі зазначив, що репатріацію ускладнює наявність подвійного громадянства. Зокрема, йдеться про жінок із судансько-британським та сомалійсько-британським громадянством. Деякі з них відмовилися від передання суданській владі, наполягаючи на передачі представникам Великої Британії.

За даними співрозмовника видання, Сили внутрішньої безпеки Сирії останнім часом кілька разів заходили до табору, а його мешканців з Австралії, Судану, Сомалі, Індонезії, а також Тринідаду і Тобаго вивозили звідти. Активісти на півночі Сирії водночас не знають, коли Родж можуть закрити та куди після цього переведуть його мешканців.

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