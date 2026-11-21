Австралія, Канада та Нова Зеландія під час заходів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї засудили російську війну проти України. За повідомленням Anadolu Agency, у спільній заяві країни закликали Російську Федерацію — державу-агресора — погодитися на постійне й безумовне припинення вогню та негайно завершити війну.

Засудження агресії

Заяву оприлюднила канадська урядова установа Global Affairs Canada. У ній три держави зазначили, що майже через п’ять років після початку неспровокованого, незаконного й невиправданого вторгнення Росії в Україну рішуче засуджують її триваючу агресію.

Австралія, Канада та Нова Зеландія також заявили, що Росія посилила війну протягом 2026 року, що спричинило страждання людей і значні руйнування цивільної інфраструктури в Україні. На їхню думку, війна суттєво впливає на глобальну безпеку та мир, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Наслідки для продовольства й енергетики

Країни зазначили, що дії Росії та їхні глобальні економічні наслідки, зокрема для продовольчої й енергетичної безпеки, суперечать баченню Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва як відкритої, динамічної, стійкої та мирної спільноти.

Автори заяви висловили підтримку всім справжнім зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого й тривалого миру для України. Документ оприлюднили після міністерської зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбулася онлайн 3 листопада, та зустрічі економічних лідерів 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

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