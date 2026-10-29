Три партії Японії погодили скорочення 31 мандата — The Japan Times

У Токіо Ліберально-демократична партія Японії, Японська інноваційна партія та Демократична партія для народу погодили план скоротити 31 мандат у Палаті представників, що розподіляється за пропорційною системою. Домовленість завершила суперечку між правлячою коаліцією та опозиційною Демократичною партією для народу щодо кількості місць, які мають бути скорочені, повідомляє The Japan Times.

Законопроєкт планують ухвалити до 12 грудня

Три партії мають парламентську більшість і планують внести та ухвалити відповідний законопроєкт до завершення поточної сесії парламенту, запланованого на 12 грудня. Угоду секретарі-генерали партій досягли після переговорів і компромісного рішення, запропонованого Ліберально-демократичною партією.

За цим рішенням Японська інноваційна партія погодилася на скорочення на 14 місць менше, ніж вимагала, тоді як Демократична партія для народу погодилася скоротити на 12 місць більше, ніж пропонувала. Генеральний секретар Демократичної партії для народу Кадзуя Сімба заявив, що угоди вдалося досягти завдяки врахуванню позиції його політичної сили.

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Компроміс щодо виборчої реформи

Заступник лідера Демократичної партії для народу Мотохіса Фурукава назвав ухвалення переглянутого плану найкращим варіантом загалом. За його словами, скорочення мандатів є тимчасовим заходом у межах фундаментальної політичної реформи.

У домовленість також включили запропоновані Демократичною партією для народу зміни: запровадження системи спільних списків кандидатів і модифікованого способу розподілу пропорційних мандатів, вигіднішого для невеликих партій. Торік скорочення приблизно на 45 місць, або на 10%, було умовою входження Японської інноваційної партії до коаліції з Ліберально-демократичною партією. Однак ця пропозиція не мала підтримки опозиції та викликала занепокоєння всередині Ліберально-демократичної партії.

Співлідер Японської інноваційної партії Фумітаке Фудзіта визнав, що скорочення 31 мандата не відповідає цілі його партії. Водночас він зазначив, що коаліція не має більшості у верхній палаті парламенту, тож для підтримки законодавчої ініціативи був потрібен компроміс з опозицією.

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