Три партії в Ізраїлі підтримають кандидатуру Нетаньягу на посаду прем’єра — Jerusalem Post

В Ізраїлі партії «Єврейська сила», ШАС та «Релігійний сіонізм» заявили, що рекомендуватимуть прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу кандидатом на формування уряду під час консультацій із президентом Іцхаком Герцогом. Зустрічі представників партій із президентом заплановані на середу та четвер, повідомляє Jerusalem Post.

Підтримка Нетаньягу

Партія міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра «Єврейська сила» підтвердила намір рекомендувати Нетаньягу. Сефардська ультраортодоксальна партія ШАС також оголосила про підтримку чинного прем’єра.

Партія міністра фінансів Бецалеля Смотрича «Релігійний сіонізм» повідомила, що направить на консультації міністерку національних місій Оріт Строк, Цвіку Мора та Ітамара Ейтама. Вона також має намір рекомендувати Нетаньягу й закликала до створення «широкого єврейського уряду».

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Позиція інших партій

Нетаньягу вперше після виборів до Кнесету 27 жовтня поговорив із лідером ашкеназької ультраортодоксальної партії «Об’єднаний юдаїзм Тори» Яковом Ашером. У партії заявили, що поки не надійшло жодної конкретної пропозиції. Там зазначили, що розглянуть пропозиції Нетаньягу або лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота, після чого визначаться з рекомендацією.

Партія Айзенкота сформувала переговорну групу для перемовин щодо створення уряду та підготовки його базових принципів. До неї увійшли колишні керівники апарату прем’єр-міністра Йоав Горовіц і Йорам Турбовіц, керівниця напряму політики та контенту Яель Вольф-Барель, юрист Ронен Авіані та менеджер виборчої кампанії Ронен Манеліс. За даними видання, серед партій, які вже визначилися, Айзенкот має 48 рекомендацій, а Нетаньягу — 46. Арабські партії, як очікується, схиляються до підтримки Айзенкота, але остаточної позиції ще не оголосили.

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