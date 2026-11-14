Тріатлоністка Тейлор-Браун виграла гонку в Дубаї та очолила T100 — BBC Sport

Британська тріатлоністка Джорджія Тейлор-Браун перемогла на передостанньому етапі жіночої серії T100 у Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, та вийшла на перше місце загального заліку. Це її друга перемога в сезоні та четвертий етап кампанії.

Тейлор-Браун подолала дистанцію за 3 години 35 хвилин 19 секунд. Вона вийшла вперед трохи менш ніж через 4 км після початку бігового етапу та здобула близько 30 секунд переваги. На фініші британка випередила новозеландку Ніколь ван дер Каай на 10 секунд, повідомляє BBC Sport.

Перевага перед фіналом

Швейцарка Жулі Деррон посіла третє місце, програвши переможниці 2 хвилини 7 секунд. Перед гранд-фіналом у Досі, Катар, який відбудеться наступного місяця, Тейлор-Браун має шість очок переваги над Деррон у загальному заліку.

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32-річна спортсменка з Манчестера прагне здобути свій перший титул чемпіонки T100. Раніше цього сезону вона виграла етап у Памплоні в Іспанії у травні та стала третьою у Ванкувері, Канада, в серпні.

Результати інших британок

Чемпіонка серії 2025 року Кейт Во посіла в Дубаї дев’яте місце, випередивши співвітчизницю Ліззі Рейнер. Во пропустила перші два етапи сезону через травму литки й перед фіналом посідає восьму позицію в загальному заліку.

Змагання T100 включають 2 км плавання, 80 км велоетапу та 18 км бігу.

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