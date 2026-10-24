Трибунал Кенії вилучив із відповіді KRA нові підстави у справі KEY Trust — Nation Kenya

Податковий апеляційний трибунал Кенії постановив вилучити з відповіді Податкового управління Кенії (KRA) частину тверджень щодо благодійного фонду Knowledge Empowering Youth (KEY) Trust. Трибунал дійшов висновку, що податковий орган на етапі оскарження додав нові підстави для відмови в поновленні звільнення фонду від податку на прибуток, повідомляє Nation Kenya.

KEY Trust, заснований Рітою Філд-Маршем, у липні 2025 року подав до KRA заяву про поновлення податкового звільнення. У березні 2026 року комісар з питань мікро- та малих платників податків відхилив заявку. Спершу податковий орган висловив занепокоєння через значні виплати KenSAP Limited, яку вважав окремою юридичною особою, та поставив під сумнів, чи використовував фонд доходи винятково на благодійні цілі.

Нові твердження KRA

Оскаржуючи відмову, KEY Trust заявив, що у відповіді на апеляцію KRA висунуло підстави, яких не було в первісному повідомленні. Зокрема, податковий орган стверджував, що фонд витратив за кордоном понад 25 млн кенійських шилінгів, мав бенефіціарів-нерезидентів, не враховував потреб людей з інвалідністю та не надав деталізованих платіжних зведень і підтвердних документів.

KRA також поставило питання щодо винагороди працівників і членів ради довірених осіб фонду та заявило, що організація накопичувала значні суми замість витрачати їх на благодійні програми. Податковий орган наполягав, що не створював нових причин для відмови, а докладніше пояснював, чому фонд не виконав вимог для звільнення від податку.

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Висновки трибуналу

Трибунал визнав, що витрати за кордоном, бенефіціари-нерезиденти, питання осіб з інвалідністю, платіжні документи, винагороди й накопичення коштів могли кожне окремо стати підставою для відмови. Тому їх не можна вважати лише додатковим поясненням рішення KRA.

Трибунал не вилучив відповідь податкового органу повністю, але наказав прибрати пункти, що містили нові підстави. Водночас він зазначив, що KRA може розглянути ці питання в новому, належно обґрунтованому рішенні та надати KEY Trust можливість відповісти. Розгляд апеляції фонду щодо відмови у податковому звільненні продовжиться.

KEY Trust працює в Кенії та Канаді й реалізує освітні програми KEY Libraries і Kenya Scholar Access Program. Перша допомагає державним початковим і середнім школам облаштовувати бібліотеки книжками, меблями, комп’ютерами та іншими навчальними матеріалами. Друга підтримує академічно здібних студентів із неблагополучних верств у здобутті університетської освіти.

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