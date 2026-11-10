Трибунал у Гамбурзі починає слухання скарги Аргентини щодо Sea Lion — OilPrice

Міжнародний трибунал з морського права, що базується в Гамбурзі, у вівторок починає слухання скарги Аргентини щодо британського нафтового проєкту на північ від Фолклендських островів. Президент Аргентини Хав'єр Мілей називає буріння незаконним на тлі поновленої суперечки з Великою Британією щодо контролю над островами, повідомляє OilPrice.

Проєкт Sea Lion

Родовище Sea Lion розробляють Navitas Petroleum Development and Production Ltd (NPDP), британська стовідсоткова дочірня компанія ізраїльської Navitas Petroleum, і її британський партнер Rockhopper Exploration.

Раніше цього року компанії ухвалили остаточне інвестиційне рішення щодо Sea Lion Northern Development. Це означає, що для повномасштабного виконання проєкту забезпечили необхідні дозволи та фінансування. За даними Navitas Petroleum, видобуток першої нафти планують розпочати в березні 2028 року.

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Позиції сторін

Аргентина звернулася до трибуналу в жовтні після кількох місяців напруженості навколо Фолклендських островів і нафтового проєкту. Трибунал може ухвалювати юридично обов'язкові рішення у морських спорах.

Речник британського прем'єр-міністра заявив The Independent, що Велика Британія бере повну участь у процедурі за Конвенцією ООН з морського права та викладе свою позицію щодо аргентинського запиту про тимчасові заходи. За його словами, слухання не стосуються суверенітету над Фолклендськими островами.

Велика Британія контролює острови з 1833 року, тоді як Аргентина давно заявляє претензії на архіпелаг, який називає Мальвінськими островами. У 1982 році країни вели нетривалу війну за ці території. Жителі Фолклендських островів раніше переважною більшістю голосів висловилися за збереження статусу Британської заморської території.

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