Трибунал у Квінсленді зобов’язав власницю перефарбувати червоний дах — ABC News Australia

У Квінсленді в Австралії Цивільний та адміністративний трибунал зобов’язав Марію Ґурлі перефарбувати дах її таунхауса в комплексі Fernbrook у передмісті The Gap. Вона має власним коштом упродовж трьох місяців змінити відтінок heritage red на Nutech coral, повідомляє ABC News.

Апеляцію відхилили

Спір між Ґурлі та органом управління житлового комплексу тривав три роки. У березні 2023 року власниця пофарбувала дах у відтінок heritage red замість Nutech coral.

Орган управління звернувся до Офісу уповноваженого з питань управління багатоквартирними будинками та спільнотами для розгляду спору. Уповноважений визнав вимогу перефарбувати дах обґрунтованою, оскільки його колір разюче відрізнявся від покрівель інших будинків комплексу.

Ґурлі оскаржила це рішення в трибуналі, однак старший член QCAT Річард Олівер залишив висновок у силі. Він зазначив, що мав оцінити обґрунтованість рішення органу управління, а висновок про істотну відмінність даху від решти покрівель був обґрунтованим.

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Скарги мешканців

Членкиня комітету Fernbrook Джилл Елсворт заявила трибуналу, що дах порушив візуальну гармонію району. У поданнях сусіди називали його різким, таким, що порушує звичний вигляд, і чужорідним. Одна з сусідок також висловила думку, що дії Ґурлі можуть становити загрозу інвестиціям інших власників.

У січні 2023 року Ґурлі запитувала орган управління, який колір їй слід обрати. У правилах комплексу не було визначено конкретного відтінку: їй порадили вибрати колір, подібний до інших дахів. Відтінок Nutech coral визначили лише у жовтні 2023 року, вже після скарг на пофарбований дах.

Після оголошення рішення Ґурлі висловила розчарування та сказала, що розглядатиме подальші варіанти дій. Вона також заявила, що жоден із сусідів особисто не приходив до неї зі скаргами.

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