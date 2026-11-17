Апеляційний трибунал з питань конкуренції в Лондоні відхилив позов майже на 2 млрд фунтів стерлінгів проти Sony. Позивачі стверджували, що виробник PlayStation, користуючись домінантним становищем, завищував ціни на цифрові ігри у PlayStation Store.

Позов від імені користувачів

Справу подали від імені мільйонів користувачів PlayStation у Великій Британії. Sony звинувачували у зловживанні домінантним становищем через вимогу купувати й продавати цифрові ігри та доповнення для консолі лише через PlayStation Store.

На думку позивачів, така модель призводила до того, що цифрові версії ігор коштували дорожче за фізичні копії.

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Рішення трибуналу

Sony заявила, що роками інвестувала мільярди у створення інтегрованої ігрової платформи, яка приносить користь споживачам на конкурентному ринку. Компанія також зазначила, що подібні моделі використовують Nintendo та Xbox компанії Microsoft.

Трибунал вирішив, що позов не довів порушення Sony законодавства про конкуренцію, та повністю відхилив його. Судовий розгляд у справі розпочався у березні. Про рішення повідомляє Channel NewsAsia.

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