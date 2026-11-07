Трибунал у Пакистані призупинив повноваження Шаха та призначив переголосування — Dawn

Виборчий трибунал Гілгіт-Балтистану в Пакистані призупинив депутатські повноваження представника Пакистанської народної партії Аттаулли Шаха, обраного від округу GBA-16 Діамер-II. Трибунал також зобов’язав провести повторне голосування на трьох виборчих дільницях цього округу протягом 12 днів від 6 листопада.

Як повідомляє Dawn, рішення ухвалив суддя трибуналу Муштак Мохаммад, задовольнивши клопотання Імама Маліка. Маліка, який балотувався як незалежний кандидат, а згодом приєднався до партії Istehkam-i-Pakistan, виборча комісія спочатку оголосила переможцем виборів у червні.

Спір через поштові бюлетені

Аттаулла Шах оскаржив це рішення, заявивши, що посадовець, відповідальний за організацію виборів, видав форму 49 без підрахунку поштових бюлетенів. 11 вересня трибунал призупинив повноваження Маліка та доручив завершити перевірку й підрахунок таких бюлетенів до 16 вересня.

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Після перевірки та підрахунку поштових бюлетенів Виборча комісія Гілгіт-Балтистану видала оновлені зведені результати у формі 49. Згідно з ними, Шах здобув 6618 голосів і випередив Маліка на 13 голосів, після чого його оголосили обраним кандидатом замість суперника.

Апеляція та нове рішення

Малік оскаржив рішення трибуналу у Верховному апеляційному суді Гілгіт-Балтистану. 19 вересня суд відхилив його апеляцію, залишивши чинним рішення про призупинення депутатських повноважень Маліка та визнання Шаха обраним кандидатом.

Пізніше Малік оскаржив результати на трьох виборчих дільницях та звернувся до трибуналу з вимогою провести там повторне голосування. Трибунал підтримав це звернення, вдруге призупинивши повноваження Шаха та доручивши голові виборчої комісії організувати переголосування.

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