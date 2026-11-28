Міжнародний трибунал з морського права відхилив вимогу Аргентини заблокувати нафтовий проєкт Sea Lion поблизу Фолклендських островів. Судді проголосували за це рішення 18 голосами проти трьох, повідомляє BBC News.

Позиція трибуналу

Аргентинська влада вимагала зупинити проєкт, посилаючись на неврегульовану суперечку про суверенітет над Фолклендськими островами, які є британською заморською територією. Велика Британія неодноразово відкидала претензії Аргентини.

У суботу голова трибуналу заявив, що немає підстав вважати, ніби орган має юрисдикцію в цій справі, оскільки він не може ухвалювати рішення з питань суверенітету. Аргентина також стверджувала, що морське середовище спірних акваторій захищене міжнародним правом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Родовище Sea Lion

Родовище Sea Lion розташоване приблизно за 209 кілометрів від Фолклендських островів і, за оцінками, містить 1,7 млрд барелів нафти. Британська Rockhopper Exploration та ізраїльська Navitas Petroleum планують розпочати видобуток на родовищі протягом двох років.

Проєкт потенційно може принести значні доходи островам, де мешкає приблизно 3,5 тисячі людей. На референдумі 2013 року 99,8% учасників голосування висловилися за збереження статусу британської заморської території, а проти проголосували троє людей.

У 1982 році висадка аргентинських сил на островах спричинила 74-денну війну з Великою Британією. У конфлікті загинули 255 британських військових, троє жителів островів і 649 аргентинських військових.

Читай нас у