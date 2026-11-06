TriMob номінували на спортивну премію корінних народів Австралії — ABC News Australia

У Сіднеї (Австралія) організацію TriMob номінували в категорії «Команда року» Національної спортивної премії аборигенів і жителів островів Торресової протоки (NATSISA). Церемонія має відбутися на стадіоні Sydney Cricket Ground — уперше від 2001 року місто прийматиме цей захід, повідомляє ABC News Australia.

Спорт і підтримка громади

TriMob у 2020 році заснував Нат Гіт — представник народів нунгар і мартуджарра. У дитинстві йому діагностували синдром Гієна — Барре, автоімунне захворювання, яке уражає нервову систему та спричиняє параліч. За словами Гіта, лікар сказав йому, що після хвороби він не матиме колишньої витривалості.

Згодом Гіт узяв участь у шести змаганнях Ironman і виграв чемпіонат у своїй віковій категорії. TriMob заохочує корінних народів Австралії бути фізично активними та долучатися до тріатлону або марафонів. Організація також проводить програму Mob the Marathon, у межах якої учасники з різних регіонів країни готуються до Сіднейського марафону, що має статус World Major.

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Учасниця програми Таліша Годвін, яка на початку року приєдналася до неї без значного досвіду підготовки до марафону, розповіла, що підтримка спільноти допомогла їй тренуватися та готуватися до забігу.

Повернення премії до Сіднея

Премію NATSISA заснував у 1986 році покійний аборигенний активіст і колишній футболіст міжнародного рівня Чарльз Перкінс. Нині захід організовує колишній гравець Австралійської футбольної ліги Натан Ловетт-Мюррей. Премія не проводилася 20 років, а у 2023 році її відновили; після цього церемонії відбулися в Брісбені та Мельбурні.

Ключовою спікеркою цьогорічної церемонії стане Кеті Фрімен. Серед інших категорій премії — нагороди за життєві досягнення, спортсмена року та національного першопрохідця.

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