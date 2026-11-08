Уряд Тринідаду і Тобаго сподівається до кінця листопада завершити домовленості з Венесуелою щодо газових родовищ Dragon і Loran-Manatee. Міністр енергетики Рудал Мунілял 7 листопада заявив, що не очікує впливу нещодавніх здобутків демократів на проміжних виборах у США на газові проєкти двох країн.

Як повідомляє The Rio Times, робота над проєктами залежить від ліцензій США, оскільки американські санкційні правила визначають, хто може працювати у венесуельських водах. За словами Муніляла, ліцензії для діяльності на родовищах Dragon і Loran-Manatee видала американська влада.

Родовища поблизу кордону

Родовище Dragon розташоване у венесуельських водах неподалік від Тринідаду і, за наведеними оцінками, містить близько 4 трлн кубічних футів газу. Loran-Manatee — ще одне газове родовище поблизу морського кордону Венесуели й Тринідаду і Тобаго.

У лютому 2026 року уряд Тринідаду і Тобаго повідомив, що отримав дві генеральні ліцензії США для нафтогазової діяльності, пов'язаної з Венесуелою та спільними морськими районами. За умовами цих ліцензій податки й роялті, що належать Венесуелі, мають надходити на рахунки, схвалені Міністерством фінансів США.

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Наступні кроки

Мунілял повідомив, що технічна група має відвідати Венесуелу для узгодження невирішених умов. Після цього міністри енергетики обох країн мають зустрітися, щоб остаточно оформити та підписати угоди.

Сторони також повинні завершити угоду про вимірювання та облік газу на Loran до завершення строку дії ліцензії. Такий документ визначає порядок вимірювання й розподілу газу зі спільного резервуара між країнами. Точний строк дії ліцензії у матеріалах, на які посилається видання, не вказано.

Окремо міністр заявив, що уряд може впродовж кількох днів розглянути пропозиції щодо відновлення роботи нафтопереробного заводу Guaracara у Пуант-а-П'єрі. Перероблення нафти там припинили у 2018 році, а запит на пропозиції влада розраховує оголосити до кінця року.

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