Дослідники з Mass General Brigham і Медичного центру Університету Раша проаналізували дані 1338 літніх людей у північному Іллінойсі, США, та виявили: триваліші й частіші денні дрімоти пов’язані з вищим ризиком смерті. За ScienceDaily, за учасниками спостерігали до 19 років, а результати опублікували в журналі JAMA Network Open.

Що показало спостереження

Дані взяли з Rush Memory and Aging Project — дослідження, яке насамперед присвячене пам’яті, мисленню та неврологічному зниженню серед літніх людей. Із 2005 року учасники протягом 10 днів носили на зап’ясті монітори активності, що фіксували періоди відпочинку й руху.

Це дало змогу оцінити тривалість, частоту, час і щоденну мінливість денного сну без опори лише на самооцінку учасників. Дослідники аналізували, чи пов’язані звички денного сну, зафіксовані на початку спостереження, з імовірністю смерті від будь-якої причини в наступні роки.

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Кожна додаткова година денного сну на добу була пов’язана приблизно з 13% вищим ризиком смерті. Одна додаткова дрімота на день асоціювалася приблизно із 7% більшим ризиком. Учасники, які дрімали вранці, мали на 30% вищий ризик смерті, ніж ті, хто дрімав після обіду.

Дрімота не означає причину

Автори наголошують, що дослідження виявило кореляцію, а не причинно-наслідковий зв’язок. Триваліші або частіші денні дрімоти можуть відображати невиявлені захворювання, хронічні стани, порушення сну або збій циркадних ритмів.

Водночас нерегулярність денного сну — зміни його часу чи тривалості в різні дні — не була пов’язана зі зростанням смертності. Науковці припускають, що відстеження денного сну за допомогою носимих пристроїв у майбутньому може допомогти раніше виявляти проблеми зі здоров’ям у літніх людей.

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