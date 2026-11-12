На станції Кале-Фретен на півночі Франції оголосили тривогу через повідомлення про бомбу. На вимогу французької влади поїзди тимчасово не можуть проїжджати через цю станцію, що спричинило затримки на окремих рейсах Eurostar до та з Лондона.

За даними Jerusalem Post, місцева влада повідомила про тривогу в середу. Префектура департаменту Па-де-Кале зазначила в соцмережі X, що ситуація може впливати на залізничний рух.

Затримки на маршруті Лондон — Париж

Міжнародний оператор високошвидкісних перевезень Eurostar заявив, що інцидент позначився на частині поїздів між Лондоном і Парижем. У компанії уточнили, що обмеження на проїзд через станцію Кале-Фретен запроваджені на запит французьких органів влади.

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«На запит французької влади поїзди наразі не можуть проїжджати через станцію Кале-Фретен. Це спричиняє затримки деяких рейсів до та з Лондона», — заявили в Eurostar.

Повідомлення префектури

Префектура Па-де-Кале не уточнила деталей тривоги, однак попередила про можливий вплив на рух поїздів. Eurostar також не навів інформації про тривалість обмежень або кількість рейсів, яких вони торкнулися.

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