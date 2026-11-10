Троє членів уряду Індонезії вийшли з партії сина Джоко Відодо — Channel NewsAsia

У Джакарті троє високопосадовців із кабінету президента Індонезії Прабово Субіанто 9 листопада оголосили про вихід з Індонезійської партії солідарності (PSI). Йдеться про заступника міністра культури Гірінга Ганешу Джумарьо, міністра лісового господарства Раджу Джулі Антоні та заступницю міністра народонаселення і розвитку сім’ї Рату Аю Ісяну Багоес Оку, повідомляє Channel NewsAsia.

Заява керівника партії

Голова PSI Каесанг Пангерап повідомив, що отримав заяви про вихід від усіх трьох політиків. Каесанг — молодший син колишнього президента Індонезії Джоко Відодо. Він заявив, що служіння державі має бути важливішим за групові або партійні інтереси, а керівництво PSI подякувало посадовцям за їхню роботу в партії.

Пояснення посадовців

Гірінг Ганеша Джумарьо у відеозверненні в Instagram сказав, що вирішив залишити PSI після особистих роздумів. За його словами, причиною стали обставини, які більше не відповідають тому, за що він боровся від початку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раджа Джулі Антоні заявив, що склав повноваження генерального секретаря PSI та припинив іншу партійну діяльність, аби повністю зосередитися на роботі міністром лісового господарства. Він зазначив, що серед доручень президента — відновлення лісів, відновлення екосистем і захист біорізноманіття, зокрема після лісових пожеж.

Ісяна Багоес Ока також пояснила вихід із PSI наміром приділити більше уваги роботі заступниці міністра народонаселення і розвитку сім’ї. Вихід трьох політиків відбувся на тлі спроб партії посилити підтримку перед виборами 2029 року. PSI, заснована 2014 року, не здобула місць у Палаті представників за підсумками виборів 2019 та 2024 років.

Зв’язок із родиною Відодо

Джоко Відодо, який раніше був близький до PSI, у вересні публічно підтвердив своє членство в партії. За його словами, він офіційно приєднався до неї у жовтні 2025 року.

Читай нас у