Троє дітей у Газі отримали індивідуальні засоби мобільності — UN News

У Секторі Гази міжнародна неурядова організація EducAid за фінансування Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) надала двом братам і сестрі індивідуально адаптовані пристрої для пересування, навчання та щоденних справ. Допомогу надали попри триваюче насильство в Газі, повідомляє UN News.

Десятирічний Анас народився без ніг і має по два пальці на кожній руці. Раніше він переважно пересувався на руках, а мати часто носила його. Через нестійкість і обмежене захоплення руками хлопцеві було складно писати та їсти.

EducAid модернізувала його інвалідний візок, додавши знімний столик і водонепроникний захисний елемент для нижньої частини тіла. Анас також отримав адаптований тримач для ручки, регульований похилий столик і засоби для пересування на руках. За словами його матері, це допомогло хлопцеві стати самостійнішим, зокрема під час письма та приймання їжі.

Власний візок для Суджуд

Старша сестра Анаса, 17-річна Суджуд, також народилася без ніг і має по два пальці на кожній руці. Їй надали інвалідний візок 40-го розміру зі знімним столиком, регульований похилий столик, водонепроникний захисний елемент і опору для пересування на руках.

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Суджуд розповіла, що вперше має власне крісло й навіть спала у ньому, аби його не забрали брати чи сестра. Раніше їй доводилося писати лежачи, оскільки це виснажувало. Тепер вона може комфортніше навчатися та виходити за межі намету, не забруднюючи одяг. Дівчина хоче вивчати медіа.

Пристрої для Мохаммада

П’ятнадцятирічний Мохаммад також народився без ніг і має по два пальці на кожній руці. Працівники EducAid оцінили його потреби вдома та в школі й виготовили в майстернях і лабораторіях кілька адаптованих пристроїв.

Серед них — спеціально пристосований інвалідний візок зі скейтбордом, який допомагає хлопцеві пересуватися, а також крісло-туалет. Його мати зазначила, що ручні захвати захищають руки Мохаммада від ран і ковзання та полегшують пересування повзанням. Сам хлопець сказав, що завдяки столику його одяг більше не брудниться. За словами вчителя, після отримання допомоги діти почали ефективніше писати й прагнуть навчатися.

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