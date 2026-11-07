Трьох людей звинуватили у поводженні з тілом в Австралії — ABC News Australia

У Браунс-Плейнс на південь від Брісбена в Австралії трьом людям висунули обвинувачення у справі про ймовірне неналежне поводження з тілом померлого в похоронному бюро. Обвинуваченими є двоє чоловіків віком 47 і 38 років та 43-річна жінка.

Перегляд тіла

Як повідомляє ABC News, близько 13:00 напередодні двоє чоловіків і жінка прийшли до похоронного бюро на Істерн-роуд у Браунс-Плейнс. Вони заздалегідь домовилися переглянути тіло чоловіка, якого знали.

За даними поліції, один із чоловіків у приміщенні ймовірно неналежно поводився з тілом померлого, а потім залишив місце події до прибуття правоохоронців. Іншого чоловіка та жінку затримали в похоронному бюро.

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Обвинувачення

Чоловіка, який, за версією поліції, залишив похоронне бюро, затримали приблизно о 18:30 в одному з помешкань Браунс-Плейнс.

Кожному з трьох фігурантів висунули по одному обвинуваченню в неналежному поводженні з тілом померлого, проникненні до приміщення з наміром вчинити злочин, що переслідується за обвинувальним актом, а також перебуванні зі зброєю з наміром проникнути до приміщення та вчинити такий злочин. Усі троє мають постати перед Магістратським судом Брісбена.

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