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Трьох цивільних поранили під час стрілянини по авто на півночі Сирії — Anadolu Agency

UA.NEWS 25 Жовтня 2026 11:45
Трьох цивільних поранили під час стрілянини по авто на півночі Сирії — Anadolu Agency

Троє цивільних дістали поранення після того, як невідомі озброєні люди відкрили вогонь по їхньому автомобілю в сільській місцевості на півночі провінції Алеппо в Сирії. Про інцидент у неділю повідомили місцеві сирійські медіа.

Стрілянина біля Фафіна

Стрілянина сталася поблизу міста Фафін. За інформацією сирійського телеканалу Al-Ikhbariya, про яку повідомляє Anadolu Agency, нападники залишаються невстановленими.

Сирійська влада не надала негайних коментарів щодо нападу та осіб, які можуть бути причетні до нього.

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Заходи безпеки

За даними Anadolu Agency, уряд Сирії працює над посиленням безпеки та стабільності в країні і проводить заходи проти озброєних угруповань на тлі безпекових викликів, включно з поодинокими нападами.

Ці зусилля тривають після повалення режиму Башара Асада 8 грудня 2024 року. Також у повідомленні не наведено даних про мотиви стрілянини, стан поранених або інші обставини інциденту.

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