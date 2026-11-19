Багато тропічних циклонів тепер досягають найбільшої інтенсивності під час переходу з моря на суходіл. Така тенденція, ймовірно, пов’язана з глобальним потеплінням, повідомляє Nature.

Посилення біля узбережжя

За даними видання, зміна клімату створює умови, які посилюють інтенсивність ураганів і тайфунів саме тоді, коли шторми досягають узбережжя. Nature зазначає, що інтенсивність тропічних циклонів у момент виходу на суходіл зростає.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прикладом є ураган «Майкл», який у 2018 році вдарив по Флориді у США як шторм четвертої категорії. Це зазначено в підписі до фотографії, що супроводжує матеріал Nature.

Наукова робота

Матеріал Nature вийшов 19 листопада 2026 року у форматі Research Highlight — короткого огляду дослідження. Він посилається на працю Y. Fu та Q. Wu, опубліковану 2026 року в журналі Geophysical Research Letters. У бібліографії вказано том 53 і номер статті e2026GL127323.

Читай нас у