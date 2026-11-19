Тропічні циклони частіше досягають піку сили під час виходу на суходіл — Nature
Багато тропічних циклонів тепер досягають найбільшої інтенсивності під час переходу з моря на суходіл. Така тенденція, ймовірно, пов’язана з глобальним потеплінням, повідомляє Nature.
Посилення біля узбережжя
За даними видання, зміна клімату створює умови, які посилюють інтенсивність ураганів і тайфунів саме тоді, коли шторми досягають узбережжя. Nature зазначає, що інтенсивність тропічних циклонів у момент виходу на суходіл зростає.
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Прикладом є ураган «Майкл», який у 2018 році вдарив по Флориді у США як шторм четвертої категорії. Це зазначено в підписі до фотографії, що супроводжує матеріал Nature.
Наукова робота
Матеріал Nature вийшов 19 листопада 2026 року у форматі Research Highlight — короткого огляду дослідження. Він посилається на працю Y. Fu та Q. Wu, опубліковану 2026 року в журналі Geophysical Research Letters. У бібліографії вказано том 53 і номер статті e2026GL127323.