ЦАХАЛ і Шин-Бет заявили про вбивство семи бойовиків у секторі Гази — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю та Служба загальної безпеки Шин-Бет заявили, що в серії ударів у секторі Гази вбили сімох бойовиків. Серед них — Гамаль Абу Саїд, який, за даними ізраїльських силовиків, утримував у заручниках Омара Шем Това. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Ізраїльська версія щодо Абу Саїда

За твердженням ЦАХАЛу, Абу Саїд обіймав кілька посад у ХАМАС. Ізраїльські військові заявили, що він відповідав за підготовку бойовиків за межами сектору Гази, командував протитанковим батальйоном і курував військові спеціалізації у бригаді Центральних таборів. Також, за версією ізраїльської сторони, він був залучений до контактів ХАМАС з іншими країнами.

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Удари поблизу Хан-Юніса

У двох ударах у районі Хан-Юніса в понеділок, за заявою Ізраїлю, загинули Махмуд Джихад Мохаммад Кафа та Асаад Сулейман Салман Кашта. Кафа, як стверджує ЦАХАЛ, очолював снайперський осередок військового крила ХАМАС, а Кашта був членом угруповання «Армія ісламу».

Ще четверо осіб, за даними ізраїльських силовиків, загинули в районі Хан-Юніса в неділю. Мохаммад Закарія аль-Джамаль, Шахер Мохаммад Заараб і Мохаммад Амін аль-Намас, за версією ЦАХАЛу, служили у військовому крилі ХАМАС: аль-Джамаль був керівником осередку, а Заараб — командиром роти «Нухба». Четвертим був Мохаммад Алі Абу Шаар, якого Ізраїль назвав снайпером «Палестинського ісламського джихаду».

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