В Ізраїлі, на Західному березі Йордану поблизу Хеврона, ізраїльські військові тяжко поранили палестинця, якого підозрюють у спробі наїзду на солдатів, але не затримали його. Про це з посиланням на армійське радіо повідомляє Jerusalem Post.

Інцидент біля Кафр-Дури

За даними Army Radio, інцидент стався у п’ятницю поблизу Кафр-Дури — невдовзі після смертельного нападу в районі Хеврона. Під час того нападу загинули штаб-сержант Рон Йонатан Ройтман і сержант Юваль Шай Свілім, ще троє людей зазнали легких поранень.

ЦАХАЛ повідомив радіостанції, що військові помітили автомобіль, який рухався підозріло та прискорився в їхньому напрямку, після чого відкрили вогонь. Водночас Army Radio зазначило, що пораненого чоловіка не затримали для допиту щодо інциденту. У ЦАХАЛ заявили, що перевіряють обставини справи, але не відповіли на додаткові запитання про незатримання палестинця.

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Операція після нападу

Після нападу в п’ятницю ізраїльські силові структури, за даними видання, примусово евакуювали близько 2 тисяч палестинців із району Хеврона та зруйнували невстановлену кількість споруд. У ЦАХАЛ заявили про початок контртерористичної операції в районі: силовики шукають інфраструктуру та зброю, допитують десятки підозрюваних, встановлюють блокпости й проводять операції в сусідніх селах.

Військові також повідомили, що евакуйовані мають родинні зв’язки з кланом Газа, який ЦАХАЛ пов’язує з ХАМАС. Jerusalem Post зазначає, що ізраїльська армія не надала конкретних даних про можливу причетність евакуйованих до терористичної діяльності чи інших правопорушень.

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