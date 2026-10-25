ЦАХАЛ примусово евакуював ізраїльтян біля Джалуда після пожежі — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу направила підрозділи до району поблизу палестинського села Джалуд у зоні B на Західному березі Йордану в Ізраїлі для евакуації ізраїльських громадян. Пожежа спалахнула на місці, коли військових скерували до району, повідомило в неділю Jerusalem Post з посиланням на заяву ЦАХАЛу.

Евакуація біля Джалуда

За інформацією військових, йдеться про район у зоні B Західного берега Йордану. У заголовку видання цих людей названо ізраїльськими учасниками заворушень, а евакуацію — примусовою. В основному тексті повідомлення військові назвали їх ізраїльськими громадянами.

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Обставини пожежі

Обставини виникнення пожежі ще розслідують, заявили в армії. Причину займання наразі встановлюють. Інших деталей інциденту у військовій заяві не наведено. Jerusalem Post зазначило, що матеріал оновлюється.

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