ЦАХАЛ примусово евакуював ізраїльтян біля Джалуда після пожежі — Jerusalem Post
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу направила підрозділи до району поблизу палестинського села Джалуд у зоні B на Західному березі Йордану в Ізраїлі для евакуації ізраїльських громадян. Пожежа спалахнула на місці, коли військових скерували до району, повідомило в неділю Jerusalem Post з посиланням на заяву ЦАХАЛу.
Евакуація біля Джалуда
За інформацією військових, йдеться про район у зоні B Західного берега Йордану. У заголовку видання цих людей названо ізраїльськими учасниками заворушень, а евакуацію — примусовою. В основному тексті повідомлення військові назвали їх ізраїльськими громадянами.
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Обставини пожежі
Обставини виникнення пожежі ще розслідують, заявили в армії. Причину займання наразі встановлюють. Інших деталей інциденту у військовій заяві не наведено. Jerusalem Post зазначило, що матеріал оновлюється.