В Ізраїлі ЦАХАЛ викликає на службу бійців, які завершили строкову службу лише кілька місяців тому, на тлі зростання кадрового дефіциту. До служби також залучають резервістів, які повідомляють про виснаження та сімейні труднощі, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Walla.

Дефіцит у 15 тисяч солдатів

За даними видання, старші офіцери ЦАХАЛу розглядають можливість публічно і жорстко порушити питання гострої нестачі особового складу. Насамперед ідеться про дефіцит приблизно 15 тисяч солдатів.

Армія також стикається з відтоком фахівців із важливими компетенціями — інженерів, програмістів та інших працівників, які володіють критично важливими знаннями. За даними Jerusalem Post, вони отримують привабливі пропозиції роботи у цивільному секторі. Нестачу кадрів відчувають і в логістиці, де запровадили практику надання досвідченим сержантам представницьких звань.

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Скарги резервістів і дискусія про призов

Резервісти критикують політику армії, заявляючи, що навантаження на тих, хто служить, не зменшується після трьох років бойових дій. Один зі старших офіцерів резерву сказав Walla, що екстрені накази про призов фактично не залишають резервістам вибору щодо явки на службу.

Командири резервних бригад повідомляють про труднощі, з якими стикаються командири батальйонів і рот. Серед резервістів є самозайняті особи, які мають фінансові труднощі, працівники на спеціалізованих посадах в економіці, студенти та бійці, які нещодавно завершили строкову службу. Частина військових, за їхніми словами, також має складні сімейні й особисті обставини без належної системи підтримки.

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір понад місяць тому попереджав, що армія зазнає критичного навантаження через нестачу особового складу, зокрема бійців. На тлі політичних суперечок щодо закону про військовий призов у ЦАХАЛі очікують, що коаліційна угода сприятиме призову ультраортодоксальних чоловіків, передусім до бойових підрозділів. За наведеними даними, цього року кількість таких новобранців очікувано становитиме приблизно 4800 осіб.

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