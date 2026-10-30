ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАС — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки ШАБАК заявили, що внаслідок авіаудару в районі Нусейрата в секторі Гази вбили командира підрозділу військового крила ХАМАС Іхаба Джаміля Абу Такію. За даними Jerusalem Post, ізраїльські структури стверджують, що він був причетний до утримання кількох заручників на початку війни.

Серед людей, яких, за заявою ЦАХАЛу, утримував Абу Такія, були звільнені заручники Ноа Аргамані, Емілі Генді та Охад Бен Амі. Військові повідомили, що назвали загалом 12 людей, яких згодом звільнили або чиї тіла повернули до Ізраїлю.

Ще один командир під час удару

Разом з Абу Такією, за повідомленням ізраїльських військових, був убитий командир взводу військового крила ХАМАС Ібрагім Джихад Мухаммад Абу Ошайба. ЦАХАЛ заявив, що обидва чоловіки протягом війни сприяли атакам проти ізраїльських військових і цивільних, а також працювали над відновленням військових спроможностей ХАМАС.

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Ізраїльська сторона назвала ці дії систематичним порушенням режиму припинення вогню та заявила, що удару завдали для усунення загрози. Військові також повідомили про заходи для зменшення шкоди цивільному населенню.

Удари по складах зброї та на півдні Гази

Окремо ЦАХАЛ і ШАБАК заявили про ураження двох складів озброєнь військового крила ХАМАС у районах Аль-Бурейдж і міста Газа. За їхніми даними, там зберігалися десятки одиниць зброї та військового спорядження, зокрема гранатомети, вибухові пристрої, ракети, автомати Калашникова, гранати й боєприпаси.

Також ізраїльські структури повідомили про загибель чотирьох бойовиків ХАМАС у двох ударах на півдні сектору Гази. У районі Хан-Юніса, за їхньою заявою, був убитий Мухаммад Аліан Біюк, а в районі Рафаха — командир Аль-Хамам Джабер Аль-Саїд Абу Лабда, Махмуд Абу Наама та Мухаммад Хамад Шрейкі Султан.

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