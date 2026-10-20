ЦАХАЛ заявив про удар по вантажівці Хезболли на півдні Лівану — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по вантажівці угруповання «Хезболла», яка, за її твердженням, перевозила зброю з об’єкта в районі Кфарри на півдні Лівану. ЦАХАЛ також оприлюднив відео, яке, за його версією, фіксує завантаження озброєння у вантажівку та подальший удар по ній, повідомляє Jerusalem Post.

Заява ЦАХАЛ про відео

За версією ЦАХАЛ, у грудні 2025 року інформацію про об’єкт, який «Хезболла» нібито використовувала для зберігання зброї, передали Ліванській армії через механізм моніторингу під проводом США. Пізніше ліванські військові заявили, що вжили заходів щодо цього об’єкта.

Ізраїльська армія стверджує, що через кілька місяців виявила подальшу активність «Хезболли» на цій локації. На оприлюднених кадрах, за твердженням ЦАХАЛ, представники угруповання завантажують зброю та військове обладнання у вантажівку, щоб вивезти їх. Після виявлення цієї активності ізраїльські військові завдали удару по автомобілю.

Дата удару не розкривається. ЦАХАЛ заявив, що випадок у районі Кфарри є одним із прикладів розбіжностей між повідомленнями Ліванської армії та ситуацією на місці.

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Звинувачення у координації

Розвідувальне управління ЦАХАЛ заявило, що виявило випадки координації окремих представників Ліванської армії з «Хезболлою» щодо заходів з контролю. За твердженням ізраїльських військових, така взаємодія сприяла затримці або зриву перевірок і давала угрупованню змогу завчасно переміщати озброєння.

ЦАХАЛ закликав Ліванську армію діяти рішучіше для недопущення присутності зброї та військової інфраструктури «Хезболли» на півдні країни. Представники американського військового командування MARCENT, яке координує відносини між військовими США, Ізраїлю та Лівану, не відповіли на запит щодо цих заяв до часу публікації.

Переговори у США

Паралельно ізраїльська та ліванська військові делегації проводять у Тампі, штат Флорида, черговий раунд переговорів за посередництва США. За даними видання, обговорення відбуваються у штаб-квартирі Центрального командування США та мають тривати до середи.

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