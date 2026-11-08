ЦАХАЛ заявив про виявлення зброї біля постів ООН у Лівані — Jerusalem Post

Ізраїльські військові заявили про виявлення двох сховків військового спорядження та зброї в районі Мейс-ель-Джабаль на півдні Лівану. За їхніми даними, один зі сховків був у цивільному будинку приблизно за 200 метрів від поста ООН, а другий — у складському приміщенні орієнтовно за 100 метрів від такого поста.

Знахідки під час операції

Як повідомляє Jerusalem Post, знахідки зробили військові бойової групи бригади «Одед» під час операцій у районі Мейс-ель-Джабаль. Ізраїльська армія повідомила, що серед знайденого були автомати Калашникова, гранатомети RPG і ракети, кулемет ПК, осколкові гранати, вибуховий пристрій та боєприпаси.

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Допомога та обладнання

За заявою військових, у цих місцях також знайшли засоби зв'язку та спостереження. Зброя й обладнання, як стверджує ЦАХАЛ, були поруч із коробками з гуманітарною допомогою та емблемами рухів «Амаль» і «Хезболла». Джерело зазначає, що про знахідки повідомили ізраїльські військові.

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