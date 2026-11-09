ЦАХАЛ заявив, що ХАМАС утримував останки Голдіна в тунелі Рафаха — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила нові подробиці операцій із повернення останків лейтенанта Хадара Голдіна, який загинув у Рафаху, сектор Гази, 1 серпня 2014 року. За даними Jerusalem Post, ізраїльські військові заявили, що останки Голдіна в останні роки перед поверненням утримували в підземній мережі на півдні Рафаха.

Останки військового повернули до Ізраїлю 9 листопада 2025 року, а через два дні його поховали. За оцінкою ЦАХАЛ, зусилля з повернення Голдіна тривали понад десятиліття та активізувалися під час війни.

Тунель під житловим районом

За твердженням ізраїльських військових, маршрут мав понад 10 кілометрів завдовжки та складався з трьох рівнів, найглибший із яких пролягав на глибині 30 метрів. Він проходив під щільно забудованим житловим районом неподалік Філадельфійського коридору, зокрема під комплексом БАПОР, мечетями, клініками, дитсадками та школами.

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Усередині мережі, за даними ЦАХАЛ, військові знайшли близько 80 приміщень, серед яких були командні кімнати. Ізраїльська армія заявила, що старші командири ХАМАС використовували їх для зберігання зброї, тривалого перебування та планування атак на ізраїльські сили. Серед них військові назвали командира бригади ХАМАС у Рафаху Мохаммеда Шабану.

Пошук і герметизація

У липні 2025 року під час операції Південного командування, Шин Бет та військової розвідки ізраїльські сили затримали учасника ХАМАС Марвана аль-Хамса. Його підозрювали в тому, що він знав місце поховання Голдіна в тунелі «Дрор Лаван» у Рафаху.

Наприкінці червня 2026 року підрозділи «Ягалом» і «Шаєтет 13» завершили герметизацію маршруту. Під час опису цієї операції ЦАХАЛ повідомив, що довжина маршруту становила понад 16 кілометрів, а для його герметизації використали більш як 30 тисяч кубометрів бетону. У листопаді 2025 року ізраїльські військові також знищили шахту, через яку, за їхніми даними, Голдіна викрали 11 років тому.

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