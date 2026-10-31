ЦАХАЛ зніс біля Наблуса меморіал у ході операції — Jerusalem Post

ЦАХАЛ під час контртерористичної операції в районі Наблуса на Західному березі річки Йордан зніс меморіал, який військові класифікували як такий, що вшановує терористів. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Операція в районі Наблуса

За даними видання, операція розпочалася в ніч на понеділок. Її цілями були розшук розшукуваних осіб, пошук зброї та демонтаж меморіалів, які військові назвали такими, що прославляють тероризм.

ЦАХАЛ також повідомив про затримання розшукуваних осіб і проведення обшуків для пошуку зброї.

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Інцидент із депутатом у серпні

Знесений об’єкт розташовувався в селі Мадама поблизу Наблуса. За описом Jerusalem Post, він, ймовірно, був присвячений членам бригад Аль-Акса та палестинцям, загиблим під час інтифади.

У серпні депутат Кнесету від партії «Релігійний сіонізм» Цві Суккот разом з іншими людьми пошкодив цей меморіал у супроводі ізраїльських солдатів. Він заявляв, що неодноразово звертався до ЦАХАЛу з проханням демонтувати подібні пам’ятники на Західному березі річки Йордан.

Після інциденту ЦАХАЛ засудив дії Суккота та заявив, що він і люди, які були з ним, діяли без дозволу й порушили умови узгодженого візиту. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також розкритикував самовільне руйнування меморіалу, наголосивши, що ЦАХАЛ відповідає за підтримання безпеки та виконання урядових рішень на Західному березі.

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