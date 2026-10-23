ЦАР заперечила перетин кордону Чаду під час рейду — The Rio Times

Влада Центральноафриканської Республіки заявила, що військова операція 10 жовтня у північно-східній префектурі Вакаґа відбувалася лише на території країни та не порушувала кордон Чаду. Речник президентства Альбер Ялоке Мокпеме також заявив, що між двома державами немає напруженості.

Як повідомляє The Rio Times, Міністерство оборони ЦАР заявило, що 10 жовтня армія країни разом із російськими союзниками провела операцію проти збройних формувань у Вакаґа. За версією відомства, під час операції кількох бійців вивели з ладу та захопили військове майно.

Позиція Чаду

11 жовтня міністр закордонних справ Чаду Ахмед Когрі викликав посла ЦАР до Нджамени. Він заявив, що збройне вторгнення в прикордонному районі Тіссі тяжко поранило кількох військових і цивільних. Чадська сторона вимагала від Бангі пояснень та заявила про повторні інциденти в цій прикордонній зоні з 2021 року.

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Заяви Бангі

За словами Мокпеме, під час операції військові атакували позиції командира збройного угруповання Нуреддіна Адама. Він стверджував, що у зіткненні були поранені з обох сторін, а частина нападників утекла на територію Чаду. Речник також заявив, що в районі виявили підготовку до масштабної атаки проти центральноафриканських інституцій.

Радник президента ЦАР Дмітрій Ситий раніше теж заперечував перетин кордону. Він посилався на відео з дрона, карти та документ, який, за його словами, підписав Адам і який нібито підтверджує розташування табору угруповання на території ЦАР. Ситий запропонував спільно посилити безпеку на кордоні.

Вакаґа розташована поблизу кордонів ЦАР, Чаду та Судану. Миротворча місія ООН у ЦАР повідомляла Раді Безпеки ООН у червні, що ситуація у прикордонних районах, зокрема на північному сході країни, залишається нестійкою через транскордонні вторгнення, пов'язані з війною в Судані. Незалежного підтвердження місця зіткнення 10 жовтня немає: Чад заявляє про вторгнення на свою територію, а Бангі це заперечує.

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