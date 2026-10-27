Центр у Квінсленді заявив про втрату $3 млн фінансування — ABC News Australia

Австралійський Youth Advocacy Centre (YAC), що працює в районі Брісбена, заявив про втрату 3 млн доларів державного фінансування. Виконавча директорка організації Кетрін Гейз вважає, що рішення пов’язане з критикою YAC жорстких заходів уряду Квінсленду у сфері молодіжної юстиції, повідомляє ABC News.

Скорочений контракт і тендери

YAC надає юридичну допомогу та підтримку молодим людям, які контактують із системою правосуддя або службами захисту дітей, а також бездомним чи тим, хто перебуває під ризиком бездомності. За словами Гейз, контракт організації, який мав діяти до 2028 року, припинили достроково. Після цього центр подав заявки на низку тендерів, але не отримав жодного з них.

За оцінкою керівниці YAC, втрата фінансування зачепить 19 працівників, які працюють безпосередньо з молоддю, та близько 350 підлітків щороку. Вона зазначила, що ці молоді люди можуть залишитися без навчальних курсів, психологічних консультацій, медичних оцінок, допомоги з житлом, харчуванням, одягом і сімейною терапією.

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Позиція уряду

Гейз заявила, що програма YAC раніше пройшла незалежну оцінку уряду та продемонструвала зниження повторних правопорушень. Вона також стверджує, що організація виконувала встановлені показники ефективності.

Лідер опозиції Стівен Майлз назвав припинення фінансування сигналом іншим соціальним службам і заявив, що влада хоче відвернути їх від публічної критики. Водночас міністерка молодіжної юстиції Лора Гербер відкинула твердження YAC про виконання урядових показників. За її словами, програму не продовжили, оскільки вона не досягла цільового показника щодо відсутності правопорушень під час звільнення під заставу, а рівень повторних правопорушень перевищував 60%.

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