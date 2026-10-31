Центр Vantara в Індії заявив про припинення імпорту тварин — Dawn

Центр порятунку тварин Vantara у Джамнагарі, штат Гуджарат, заявив про припинення імпорту тварин і зміну підходу до їхнього захисту після років критики щодо формування його колекції. Як повідомляє Dawn, центр також найняв міжнародних експертів і має намір більше підтримувати дику природу безпосередньо в країнах її походження.

Зміна підходу

Генеральний директор Vantara Віваан Карані заявив, що центр змінив свій курс. За його словами, якщо тваринам можна ефективно допомогти у їхніх власних країнах, ресурси центру мають спрямовуватися туди, а не витрачатися на перевезення тварин.

Vantara, назва якого перекладається як «Зірка лісу», у серпні пообіцяв відповідати на критику діалогом, прозорістю та доказами, а не судовими позовами. Центр закритий для відвідувачів. У його великих вольєрах зі скляними фасадами, за даними видання, утримують приблизно 200 левів, 200 гепардів і 150 тигрів, а також слонів, жирафів, шимпанзе та орангутанів.

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Питання щодо походження тварин

Ініціатором створення центру є Анант Амбані — молодший син голови Reliance Industries Мукеша Амбані. Vantara займає 3 500 акрів, або 1 416 гектарів, на кількох майданчиках поруч із нафтопереробним заводом Reliance.

Vantara заявляє, що утримує понад 150 тисяч тварин більш ніж 2 тисяч видів, яких привезли з 30 країн. Водночас річні звіти центру містять значно менші показники — це одна з деталей, які активісти закликали пояснити.

Придбання тварин Vantara також привернули увагу CITES — міжнародного договору, що регулює торгівлю дикими тваринами. Торік CITES заявила, що частина тварин, задекларованих як вирощені в неволі, могла не бути такою, та закликала до реформ, аби центр не став чинником незаконного вилучення диких тварин із природи. Перевірка, призначена Верховним судом Індії, була на користь центру.

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