Центральний банк Південної Кореї у четвер підвищив базову ставку на 25 базисних пунктів — до 3,25%. Це найвищий рівень за останні два роки. Рішення ухвалили на останньому засіданні Банку Кореї цього року.

Інфляція вища за ціль

Підвищення ставки відповідало очікуванням економістів, повідомляє CNBC. У жовтні інфляція у Південній Кореї становила 2,8%, тоді як цільовий показник центрального банку — 2%.

У попередньому рішенні Банк Кореї зазначав, що інфляція, як очікується, залишатиметься вищою за 2% «протягом значного часу» через збереження високого цінового тиску.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Економічне зростання та житло

Центральний банк також звертав увагу на відновлення зростання цін на житло в Сеулі. Це могло підтримати аргументи на користь підвищення ставки.

Валовий внутрішній продукт Південної Кореї у третьому кварталі зріс на 3,4% у річному вимірі, перевищивши очікування. За даними CNBC, це дало регулятору простір для посилення монетарної політики.

Читай нас у