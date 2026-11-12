Центристська партія Швеції дала Лівій дедлайн щодо міністерських посад — The Local Sweden

У Швеції Центристська партія дала Лівій партії час до п’ятниці, щоб та вирішила, чи готова відмовитися від вимоги щодо міністерських посад у майбутньому уряді. Лідерка центристів Елізабет Танд Рінгквіст закликала Ліву партію повернутися до переговорів без ультиматуму про участь у кабінеті, повідомляє The Local Sweden.

Переговори про коаліцію

Лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон пропонує сформувати коаліцію із Соціал-демократичної партії, Центристської партії та Партії зелених без залучення Лівої партії. Центристи назвали такий варіант цікавим.

Водночас Танд Рінгквіст паралельно проводить переговори з лідером Помірної коаліційної партії Ульфом Крістерссоном. Вона вимагала, щоб Андерссон і Крістерссон не пізніше п’ятниці представили комплексні пропозиції щодо політики та можливого складу уряду.

Позиція Лівої партії

Лідерка Лівої партії Ноші Дадгостар заявила, що її сила не братиме участі в нових переговорах із лівоцентристськими партіями, доки Центристська партія не визначиться, який політичний блок підтримуватиме. За її словами, якщо центристи оберуть пропозицію Андерссон, Ліва партія готова продовжити переговори про формування уряду.

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Водночас Дадгостар наголосила, що вимога її партії щодо міністерських посад не змінилася. Танд Рінгквіст заявила, що до представлення Андерссон комплексного пакета о 17:00 наступного дня Дадгостар має обрати між наполяганням на міністерських портфелях і політичним впливом.

Дадгостар також зазначила, що переговори між лівоцентристськими партіями вже тривали, коли лідерка Центристської партії оголосила про намір вести переговори і з правими силами. На її думку, якщо центристи приєднаються до правоцентристського уряду, він залежатиме від підтримки ультраправих «Шведських демократів».

Наразі Крістерссон має мандат від спікера парламенту на вивчення можливостей формування нового уряду. Він має прозвітувати про перебіг роботи наступного вівторка, а для обрання прем’єр-міністром йому необхідно заручитися підтримкою Центристської партії.

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