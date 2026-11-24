У Швеції Центристська партія припинила переговори з лівоцентристськими силами та вирішила відновити консультації з правими партіями щодо підтримки уряду на чолі з лідером Помірної партії Ульфом Крістерссоном. Про це повідомляє The Local Sweden.

Переговори з правими партіями

Лідерка Центристської партії Елізабет Танд-Рінгквіст оголосила про рішення після зустрічі керівного органу та парламентської групи партії в понеділок увечері. За її словами, партія поновить переговори з Помірною партією, Християнськими демократами та Ліберальною партією.

Танд-Рінгквіст зазначила, що Центристська партія не готова допустити блокування процесу формування нового уряду. Вона також заявила, що партія готова шукати рішення та вести діалог з обома політичними таборами.

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Розбіжності з Лівою партією

Перед цим Центристська партія разом із Соціал-демократами та Партією зелених передала Лівій партії остаточну пропозицію, яка мала відкрити шлях до уряду на чолі з Магдаленою Андерссон. Однак Ліва партія відхилила стартовий пакет для переговорів.

У партії заявили, що пропозиція не відповідала вимозі щодо міністерських посад і не містила достатньо положень, які відповідали б політиці Лівої партії та компенсували б відмову від цієї вимоги. Центристська партія раніше наполягала, що не підтримуватиме уряд, залежний від Лівої партії.

Водночас 35 політиків Центристської партії, серед яких керівники окружних організацій у Стокгольмі, Єнчепінгу, Блекінге та Ємтланді, виступили проти зближення з правими. У статті для Aftonbladet вони заявили, що такий уряд залежатиме від ультраправих «Шведських демократів».

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