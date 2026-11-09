Центробанк Ефіопії зберіг ключову ставку на рівні 16% — The Rio Times

Національний банк Ефіопії 3 листопада 2026 року зберіг ключову процентну ставку на рівні 16%. Рішення ухвалив Комітет з монетарної політики регулятора, повідомляє The Rio Times.

Ставку не змінювали після липневого підвищення

У липні 2026 року центробанк підвищив ставку на один відсотковий пункт — із 15% до 16%, а також скасував обмеження на зростання кредитування. Від липня 2024 року Ефіопія перейшла до ринкового формування курсу національної валюти — бира. Ця зміна стала частиною реформи, що підтримується Міжнародним валютним фондом.

Регулятор також вніс зміни до валютних правил 2024 року директивою FXD/04/2026. МВФ закликає владу розвивати міжбанківський валютний ринок і забезпечити дотримання лімітів відкритої валютної позиції банків.

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Дострокове фінансування МВФ

1 липня 2026 року МВФ завершив п'ятий перегляд кредитної програми для Ефіопії обсягом 3,4 млрд доларів і схвалив виділення близько 464 млн доларів. Загальний обсяг виплат у межах програми сягнув приблизно 2,65 млрд доларів.

Фонд також достроково спрямував близько 200 млн доларів, щоб допомогти країні оплатити дорожче пальне на тлі війни на Близькому Сході. У матеріалі зазначено, що слабший бир робить імпорт пального, номінований у доларах, дорожчим на внутрішньому ринку.

За оцінкою фонду, міжнародні резерви Ефіопії у 2025/26 фінансовому році покриватимуть 2,1 місяця імпорту, а у 2026/27 році — 2,7 місяця. Середня інфляція у 2026/27 фінансовому році, за прогнозом МВФ, становитиме 12,3% проти 11,7% роком раніше.

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