Центробанк Ємену наказав заморозити активи 135 осіб, структур і суден — Anadolu Agency

Центральний банк Ємену, що базується в Адені, наказав банкам і обмінним компаніям заморозити рахунки та активи 135 осіб, організацій і суден, внесених до терористичних списків через імовірні зв’язки з хуситами. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на урядове агентство SABA.

Обмеження для фінансових установ

Директиву видали на підставі розпорядження прокурора Ємену від 19 жовтня. Воно передбачало внесення перелічених осіб, структур і суден до списків та замороження їхніх активів через імовірні зв’язки з угрупованням хуситів.

Запроваджені заходи також забороняють фінансові й комерційні операції з фігурантами переліку, зокрема відкриття нових банківських рахунків або проведення операцій від їхнього імені. Фінансовим установам доручили виявляти та передавати органам фінансової розвідки й протидії відмиванню коштів дані про рахунки, активи та грошові перекази зі списку.

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Хто увійшов до переліку

За даними SABA, до списку внесли політичних, військових і безпекових посадовців хуситів, бізнесменів, одну компанію та п’ять нафтових танкерів. Єменська влада визначила ці судна як такі, що використовуються для контрабанди. Імена фігурантів переліку агентство не оприлюднило.

11 жовтня міжнародно визнаний уряд Ємену схвалив законопроєкт про визнання хуситів терористичною організацією та криміналізацію діяльності й фінансування угруповання. Уряд також закликав завершити необхідні правові та конституційні процедури для ухвалення цього законодавства. Рішення ухвалили на тлі посилення бойових дій між хуситами та силами, лояльними до міжнародно визнаного уряду Ємену, яких підтримує коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

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