Народний банк Китаю, центральний банк країни, 20 листопада 2026 року залишив базові ставки за кредитами без змін 18-й місяць поспіль. Однорічну ставку збережено на рівні 3,0%, а п’ятирічну — 3,5%, повідомляє Anadolu Agency.

Базові ставки за кредитами

Однорічна базова ставка є основним орієнтиром для більшості кредитів компаніям і домогосподарствам. П’ятирічну базову ставку використовують як орієнтир для іпотечного кредитування.

Обидві ставки залишаються на рекордно низьких рівнях. Рішення центрального банку відповідало ринковим очікуванням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Економічна динаміка

Рішення ухвалили на тлі ознак послаблення економічної динаміки в Китаї у жовтні. Темпи зростання промислового виробництва та роздрібних продажів уповільнилися.

Ціни на житло в Китаї також продовжували знижуватися. Це посилило занепокоєння щодо економічних перспектив країни.

Читай нас у