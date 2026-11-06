Центробанк Мексики знизив ставку до 6,25% — Mexico News Daily

Центральний банк Мексики Banxico знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів — із 6,5% до 6,25%. Рішення, ухвалене у четвер, стало несподіванкою для аналітиків: 30 із 36 установ, опитаних Citi, очікували, що ставку залишать без змін, повідомляє Mexico News Daily.

Аргументи регулятора

Рішення ухвалили розділеним голосуванням. Троє керівників Banxico, які підтримали зниження, заявили про відсутність в економіці тиску з боку попиту та про збереження впливу вже запровадженої монетарної жорсткості.

У банку зазначили, що процес уповільнення інфляції триває. Регулятор також вважає, що за нинішніх умов наявності вільних потужностей в економіці вплив коливань курсу песо на ціни буде обмеженим.

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Прогнози інфляції та реакція песо

Водночас Banxico підвищив прогноз загальної інфляції на четвертий квартал із 3,5% до 3,7%. Прогноз базової інфляції також переглянули вгору — з 3,6%, очікуваних у вересні, до 3,7%. Банк пояснив зміну оцінок вищою, ніж передбачалося, небазовою інфляцією.

Після оголошення рішення курс долара зростав до 18,96 песо, але наприкінці дня становив 18,7499 песо. Мексиканська валюта втратила 18,3 сентаво, або 0,99%, порівняно із закриттям попереднього дня.

Регулятор очікує, що інфляція досягне цільового рівня 3% із допустимим діапазоном від 2% до 4% у четвертому кварталі наступного року. Серед ризиків для прогнозу Banxico назвав стійку базову інфляцію, можливе подальше послаблення песо, наслідки торговельної політики чи геополітичних конфліктів, а також кліматичні чинники й інші витрати. У банку додали, що тривале збереження ставки на поточному рівні має сприяти поверненню інфляції до цілі.

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