Центробанк Румунії зберіг ключову ставку на рівні 6,5% — Romania Insider

Національний банк Румунії на засіданні правління 12 листопада вирішив зберегти ключову ставку на рівні 6,5%. Рішення відповідало очікуванням, а ставка залишається на цьому рівні із серпня 2024 року, повідомляє Romania Insider.

Ставка без змін понад два роки

Від останнього рішення у сфері монетарної політики минуло 27 місяців. Упродовж цього періоду річна загальна інфляція в Румунії коливалася в діапазоні від 4,6% до 10,9%.

Таким чином, Національний банк Румунії не змінював ключову ставку протягом усього періоду, коли інфляція перебувала в зазначеному діапазоні.

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Очікування щодо інфляції

Незалежні аналітики очікують, що інфляція почне сповільнюватися від початку 2027 року. Водночас вони прогнозують пом’якшення монетарної політики не раніше травня 2027 року.

Як зазначено в аналітичній записці Erste Group, умовою для зниження ставки має стати стале зниження загальної інфляції нижче рівня ключової ставки.

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