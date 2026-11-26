Центральний банк Турецької Республіки тимчасово призупинив тижневі аукціони репо та підвищив ставку винагороди за обов’язковими резервами для депозитів у турецьких лірах. Центробанк оголосив про ці рішення в четвер. Про це 26 листопада повідомляє Anadolu Agency, посилаючись на заяви регулятора.

Управління ліквідністю

У повідомленні про управління ліквідністю в турецьких лірах регулятор заявив, що тимчасово зупиняє тижневі репо-аукціони. Ці аукціони проводилися в межах операцій банку на відкритому ринку. Повідомлення про це банк оприлюднив у пресрелізі.

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Винагорода за резервами

В окремій заяві щодо макропруденційних заходів банк підвищив ставку винагороди за обов’язковими резервами для депозитів у турецьких лірах. Її збільшили з 86% до 90% від середньозваженої вартості фондування центробанку.

За словами центробанку, коригування покликане підтримати макрофінансову стабільність та посилити механізм монетарної трансмісії. Саме таку мету банк визначив для цього коригування.

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