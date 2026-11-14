Центробанки Британії, Сінгапуру й Таїланду протестували валютні розрахунки — CoinDesk

Банк Англії та центральні банки Сінгапуру й Таїланду випробували механізм координації транскордонних валютних операцій між звичайними платіжними системами та системами на базі блокчейну. Експеримент Project Meridian FX APAC мав продемонструвати, як проводити такі операції без потреби для всіх учасників використовувати однакову технологічну інфраструктуру.

Розрахунки за принципом PvP

Як повідомляє CoinDesk, у межах проєкту протестували механізм payment-versus-payment, або PvP. Він передбачає, що переказ однієї валюти відбувається лише за умови здійснення відповідного платежу в іншій валюті.

Також учасники перевірили багатосторонній неттінг — підхід, за якого банки можуть зараховувати платіжні зобов’язання, а не проводити окремий розрахунок за кожною операцією. Це зменшує потребу в ліквідності та ризики під час розрахунків.

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Подальші кроки Банку Англії

Виконавчий директор Банку Англії з питань платежів, інновацій та фінтеху Том Маттон заявив, що проєкт надав практичні докази того, як синхронізовані розрахунки можуть знижувати ризики й підвищувати ефективність транскордонних валютних операцій.

Банк Англії планує запровадити діючий інтерфейс синхронізації у 2028 році. Водночас для комерційного застосування технології ще необхідно опрацювати правові механізми, регуляторний нагляд і ширше залучення учасників. Випробування відбулося на тлі поширення стейблкоїнів як альтернативи для міжнародних платежів, що обіцяє швидші перекази та цілодобову доступність.

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