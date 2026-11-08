Церемонію Earthshot проведуть у центрі Reliance в Мумбаї — The Guardian

Щорічну церемонію вручення премії Earthshot 17 листопада проведуть у Jio World Convention Centre у Мумбаї, Індія, який входить до конгломерату Reliance Industries родини мільярдера Мукеша Амбані. Вибір локації розкритикували природоохоронці через діяльність компанії у сфері викопного палива та суперечки навколо приватного зоопарку Vantara, повідомляє The Guardian.

Премію Earthshot заснував принц Вільям у 2020 році. Щороку вона відзначає п’ятьох переможців, які отримують по 1 млн фунтів стерлінгів для реалізації природоохоронних проєктів.

Зауваження природоохоронців

Reliance Industries також володіє нафтопереробним заводом у Джамнагарі, який видання називає найбільшим у світі. Благодійний підрозділ групи фінансує приватний зоопарк Vantara площею 400 гектарів, заснований сином Мукеша Амбані Анантом. У закладі, розташованому поблизу нафтопереробного підприємства родини, утримують понад 150 тисяч тварин більш як 2 тисяч видів.

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Природоохоронні організації порушували питання щодо швидкості, з якою Vantara сформував таку велику колекцію тварин, а також щодо їхнього походження. Комітет із 32 членів, що координує роботу CITES — Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення, — попросив Індію подати додатковий звіт про заходи у відповідь на занепокоєння щодо імпорту охоронюваних видів. Також комітет попросив секретаріат CITES переглянути 11 випадків, у яких залишилися невирішені питання про переміщення тварин до Vantara.

Пояснення Earthshot

Директорка з комунікацій Earthshot Джоанна Свіфт заявила, що організатори не шукали благодійного партнерства для проведення церемонії та орендують Jio World Convention Centre за стандартною комерційною ставкою. За її словами, майданчик обрали через можливість провести захід такого масштабу в Мумбаї, його технічну інфраструктуру та досвід організації міжнародних подій, зокрема екологічних.

Vantara раніше відкидала звинувачення у незаконній торгівлі дикими тваринами та заявляла, що займається порятунком, лікуванням, довічним доглядом і реабілітацією тварин. Минулого року Верховний суд Індії відхилив звинувачення у незаконному придбанні тварин або неналежному поводженні з ними. Водночас місія CITES у 2025 році висловила занепокоєння дотриманням Індією міжнародних правил імпорту тварин.

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