Церковні діячі Німеччини застерегли від скорочення допомоги — Der Spiegel

У Німеччині помітні представники церков застерегли від нового скорочення коштів на міжнародне співробітництво, яке планує чорно-червона коаліція. Про це 11 листопада 2026 року повідомив Der Spiegel. Автор матеріалу — Йонас Шайбле.

Плани коаліції

Видання характеризує ці наміри як подальше урізання фінансування: коаліція хоче скоротити відповідні кошти ще раз. Тему публікації визначено як допомогу розвитку, а критика церковних діячів спрямована проти планів коаліції щодо міжнародного співробітництва.

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Застереження церков

Застереження представників церков стосуються запланованих, а не вже здійснених скорочень. За формулюванням Der Spiegel, намір коаліції урізати фінансування викликав спротив серед важливих церковних представників.

Фотоілюстрація до матеріалу показує біженців в Африці. У підписі до неї також зазначено, що у сфері допомоги розвитку знову планують скорочення. Ця деталь супроводжує повідомлення про наміри німецької коаліції.

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