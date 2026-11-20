Циклон Акван рано-вранці в п’ятницю вийшов на узбережжя східної Індії. У штаті Одіша до безпечніших місць евакуювали понад 300 тисяч жителів, повідомляє Anadolu Agency.

Евакуація в Одіші

За даними агентства Press Trust of India, понад 300 тисяч людей перемістили до безпечніших місць у східному штаті Одіша. Коли циклон досяг узбережжя, в окремих районах штату спостерігалися сильне хвилювання моря, зливи та потужний вітер.

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Повідомлення метеорологів

Індійський метеорологічний департамент написав у соцмережі X, що процес виходу циклону на суходіл розпочався та триватиме ще три години. Наразі інформації про можливі руйнування внаслідок циклону немає.

Нещодавно Індія пережила два великі циклони — Арнаба та Мурасу, які один за одним вдарили по штату Андхра-Прадеш. Вони спричинили значні пошкодження майна, інфраструктури та сільськогосподарських культур.

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