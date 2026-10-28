Циклон Арнаб почав виходити на суходіл в Андхра-Прадеш — Kathmandu Post

Потужний циклон «Арнаб» у перші години середи почав виходити на суходіл в індійському штаті Андхра-Прадеш. Сильний вітер і рясні опади вже повалили дерева в кількох місцях та спричинили перебої з електропостачанням.

Евакуація та скасування рейсів

Напередодні наближення циклону вздовж східного узбережжя Індії евакуювали тисячі людей. Також було скасовано частину залізничних та авіарейсів. Про розвиток ситуації повідомляє Kathmandu Post.

Вітер до 150 кілометрів за годину

За прогнозом Індійського метеорологічного департаменту, у районі виходу циклону на суходіл швидкість вітру мала становити 125–135 кілометрів за годину з поривами до 150 кілометрів за годину. Надалі вітер, за очікуваннями синоптиків, мав поступово слабшати.

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Метеорологічна служба також попередила, що протягом наступних шести годин низинні райони Андхра-Прадеш може затопити штормовий приплив висотою від 1,5 до 2,5 метра над звичайним рівнем припливу. В офісі головного міністра штату заявили, що інформації про загиблих на той момент не надходило.

Циклон із Бенгальської затоки

«Арнаб» рухається з боку Бенгальської затоки — регіону, де формуються тропічні циклони, що неодноразово вражали східне узбережжя Індії. У жовтні 1999 року супервциклон в Одіші забрав життя майже 10 тисяч людей.

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