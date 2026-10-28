Циклон Арнаб забрав життя трьох людей в Індії — Daily Maverick

В індійському штаті Андхра-Прадеш унаслідок циклону Арнаб загинули троє людей. Циклон вийшов на суходіл рано в середу, після чого його центр повністю просунувся вглиб країни. Індійський метеорологічний департамент класифікував Арнаб як дуже сильний циклонічний шторм — третю найвищу категорію за своєю шкалою.

Як повідомляє Daily Maverick, до прибуття циклону зі штатів Андхра-Прадеш та Одіша евакуювали понад 180 тисяч людей. Представник Національних сил реагування на стихійні лиха Індії Нарендра Сінґх Бундела заявив, що Андхра-Прадеш постраждав найбільше, тоді як в Одіші наслідки були менш тяжкими. Він також очікував послаблення вітру в міру просування циклону вглиб суходолу.

Пошкодження в Андхра-Прадеші

Головний міністр штату Н. Чандрабабу Найду в листі до федерального міністра внутрішніх справ Аміта Шаха повідомив, що сильні дощі та вітер зруйнували щонайменше 180 будинків, повалили 220 дерев і спричинили перебої з електропостачанням у кількох районах. За даними посадовців офісу Найду, причинами двох смертей стали падіння дерева та ураження електричним струмом.

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На східному узбережжі закрили частину шкіл, скасували окремі залізничні й авіарейси. Міністерство цивільної авіації Індії повідомило про призупинення роботи трьох аеропортів Андхра-Прадешу. Команди Національних сил реагування на стихійні лиха та служб штату працювали в постраждалих районах, а телевізійні сюжети показали працівників, які прибирали з автошляхів повалені дерева, гілки та листя.

Прогнози та обмеження в Непалі

Метеорологічний департамент прогнозував вітер зі швидкістю 125–135 км/год із поривами до 150 км/год, а також штормовий приплив висотою від одного до півтора метра над звичайним рівнем. Відомство попередило про можливе затоплення низинних районів Андхра-Прадешу, втрати врожаю, пошкодження солом'яних будинків і ліній зв'язку. Рибалкам порадили не виходити в море.

У сусідньому Непалі через ризик дощів і хуртовин на три дні призупинили видачу дозволів на трекінг у високогірних районах. Раніше влада країни застерегла туристів від поїздок у високогір'я через загрозу злив, снігових буревіїв і лавин у Гімалаях від ночі четверга до суботи.

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