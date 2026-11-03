Циклон Мурасу досяг узбережжя Андхра-Прадеш в Індії — Anadolu Agency

Сильний циклонічний шторм Мурасу рано-вранці у вівторок вийшов на узбережжя індійського штату Андхра-Прадеш. Він приніс до регіону інтенсивні опади та вітер швидкістю до 110 км/год, повідомляє Anadolu Agency.

Вихід циклону на суходіл

Індійський метеорологічний департамент заявив, що процес виходу циклону на суходіл розпочався о 1:00 за місцевим часом над південним узбережжям Андхра-Прадеш. За даними відомства, процес тривав: частина хмарної стіни циклону вже зайшла на сушу, а його око торкалося узбережжя.

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Евакуація та ризик перебоїв зі світлом

Головний міністр Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду доручив посадовцям підготуватися до наслідків стихії. За попередніми оцінками, циклон може пошкодити від 6 до 8 тисяч електричних опор, що створює серйозну загрозу для електропостачання.

Влада розпорядилася евакуювати жителів низинних районів у безпечні місця. У сусідньому штаті Одіша до безпечних локацій перевезли 151 434 людей у межах підготовки до можливого впливу циклону. За кілька днів до цього на південне узбережжя Індії вийшов циклон Арнаб, унаслідок якого загинули п'ятеро людей.

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