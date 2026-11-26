На тлі подій у Саудівській Аравії ціна нафти Brent у четвер зросла на 0,74% — до 95,31 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 0,82%, до 84,37 долара за барель. Як повідомляє The National, ринок реагував на побоювання щодо можливих перебоїв постачання з Близького Сходу після заяв єменських хуситів про удари по саудівській інфраструктурі та повідомлень про порушення судноплавства в Ормузькій протоці.

Напередодні Brent завершила торги зі зростанням на 3,5%, до 94,61 долара за барель. За два дні котирування піднялися майже на 6%.

Заяви про удари по НПЗ

Саудівські військові 25 листопада заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили й знищили чотири безпілотники, запущені в напрямку нафтопереробного заводу Рас-Таннура. Пізніше того ж дня підтримувані Іраном хусити заявили, що завдали ударів по портам Джидда та Джазан на Червоному морі.

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Хусити також заявили про удар по НПЗ Рас-Таннура, потужність якого становить 550 тисяч барелів на добу. Підприємство входить до комплексу на узбережжі Арабської затоки. Раніше Рас-Таннура була головним експортним терміналом королівства, однак згодом Саудівська Аравія більше зосередилася на використанні термінала Янбу на західному узбережжі, куди нафта надходить трубопроводом Схід—Захід.

Інциденти в Ормузькій протоці

Британське Управління морських торговельних операцій повідомило, що поблизу танкера приблизно за 93 кілометри на захід від Дубая вибухнув снаряд. Також повідомлялося, що 25 листопада нафтовий танкер загорівся у водах протоки після зіткнення з морською міною.

Старший економіст Emirates NBD Деніел Річардс зазначив, що перед зустріччю міністрів ОПЕК+ 29 листопада побоювання надлишку пропозиції відійшли на другий план через ризики порушення постачання. Міжнародне енергетичне агентство у щомісячному звіті заявило, що в жовтні запаси сирої нафти зросли на 1,7 млн барелів на добу, оскільки експорт із країн Перської затоки відновлювався швидше за світовий попит.

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