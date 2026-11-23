У Японії середня оптова ціна електроенергії з постачанням наступного дня на торгах у понеділок сягнула 37,50 єни, або $0,24, за кіловат-годину. Це найвищий показник із серпня 2022 року, повідомляє Anadolu Agency.

Зростання оптової ціни

Електроенергія для постачання у вівторок подорожчала на 6% порівняно з попереднім вівторком. Тоді її вартість становила $0,22 за кіловат-годину. Нинішній показник також на 16,9% перевищив $0,20, зафіксовані для постачання в понеділок.

За даними Bloomberg, зростання цін очолили центральний регіон Тюбу та північний острів Хоккайдо. У Тюбу на вівторок прогнозували температуру приблизно на 3 градуси Цельсія нижчу за середній показник за 30 років, а на півночі Японії очікували сніг.

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Погода та постачання СПГ

Хмарність над значною частиною країни може зменшити виробництво сонячної енергії та підвищити потребу в електроенергії, виробленій із газу. Ціни на скраплений природний газ залишаються високими на тлі перебоїв у протоці Ормуз.

За даними відстеження суден, поставки СПГ до Японії за 30-денним ковзним середнім були приблизно на 10% нижчими, ніж роком раніше. Похолодання в Європі може посилити конкуренцію за доступні партії газу, якщо японським енергокомпаніям знадобляться додаткові обсяги палива.

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